В Дагестане возбуждено дело по факту смерти ребенка от угарного газа

Из-за отравления угарным газом в Дагестане погибла малолетняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«7 марта 2026 года малолетняя, находясь в помещении ванной комнаты у себя дома, по одной из версий, в результате неисправности настенного газового водонагревателя, получила отравление, вследствие чего наступила ее смерть»,— отметили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн