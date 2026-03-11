Снегопад парализовал три дороги в Дагестане

ГКУ «Дагестанавтодор» закрыло три участка дорог в Гумбетовском и Казбековском районах из-за сильных снежных заносов и метели, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ «Дагестанавтодор» Фото: ГКУ «Дагестанавтодор»

Службы начали расчистку, задействовали три бульдозера ДТ-75 и пообещали открыть проезд к вечеру 11 марта 2026 года. Водители избегают поездок в горы, где нулевая видимость создает смертельную опасность.

В Гумбетовском районе на дороге «Хасавюрт – Тлох» перекрыли участок с 46-го по 54-й километр через Харибский перевал. Два бульдозера ДТ-75 уже работают на месте, разбирают завалы высотой до нескольких метров. Дагестанавтодор рассчитывает возобновить движение в 18:00 11 марта, но сильный ветер и свежий снег усложняют задачу.

Та же метель заблокировала дорогу «Мехельта – Гагатли» с 10-го по 18-й километр. Здесь видимость упала до нуля, и расчистка стартует только после освобождения Харибского перевала. Службы не называют точных сроков, но обещают оперативно сообщить об открытии.

В Казбековском районе на трассе «Дылым – Иманалиросо» закрыли 8 километров с 10-го по 18-й. Один бульдозер ДТ-75 роет путь сквозь заносы, и проезд откроют ориентировочно в 17:00 11 марта. По остальным 1200 километрам дорог Дагестанавтодора движение свободное, без происшествий.

Эти перевалы регулярно страдают от зимних капризов погоды: Харибский перевал зимой 2025–2026 годов закрывали шесть раз из-за лавин и метелей, а в марте 2025-го там скапливался снег толщиной 4 метра. Тогда Дагестанавтодор бросил на расчистку 250 единиц техники по всей республике и 560 рабочих. В январе 2026-го аналогичные заносы парализовали горные трассы на неделю, и службы перешли на круглосуточный режим.

Сейчас в отдельных районах Дагестана держится мороз до минус 5°C, ветер достигает 15 м/с, а в горах продолжается снегопад. Дорожники ведут ежедневный мониторинг и посыпают трассы реагентами на 250 км ключевых маршрутов. За сутки они обработали 150 км против гололеда и убрали 500 кубометров снега по республике.

Станислав Маслаков