Четверо в деле, в СИЗО лишь один

28 января в Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону начался процесс по уголовному делу в отношении бывших чиновников правительства Ростовской области Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также известного в регионе бизнесмена Вадима Ванеева. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия восемь лет назад чиновники способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву ГК «Евродон», которая занималась в регионе производством индейки и утки. Однако финансовое положение компании не позволяло получать такие меры поддержки. По оценкам следователей, сумма нанесенного бюджету ущерба превышает 155 млн руб. Виктор Гончаров свою вину не признает, в отличие от трех других фигурантов дела.



Фото: Мария Хоперская, Коммерсантъ Из всех фигурантов дела только Виктор Гончаров (на заднем плане) не признает свою вину

Сегодня в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону начался процесс по уголовному делу в отношении экс-чиновников регионального правительства Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также бывшего владельца ГК «Евродон» Вадима Ванеева. Фигурантам, в зависимости от их роли, предъявили обвинение в по двум статьям: превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286, максимальное наказание — до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).

Трое из фигурантов (Константин Рачаловский, Ольга Горбанева и Вадим Ванеев) находились в зале, рядом с адвокатами. Виктора Гончарова разместили за заграждением (в разговорной речи именуемом «клеткой»).

Первое заседание началось с опозданием на один час, поскольку ждали одного из адвокатов подсудимых. Из-за серьезной задержки прокурор не стал зачитывать обвинительное заключение, а выступил с ходатайством о продлении срока заключения под стражей в отношении Виктора Гончарова на шесть месяцев — до 23 июля 2026 года. Сейчас только господин Гончаров находится в СИЗО. Господам Рачаловскому и Ванееву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ольга Горбанева находится под подпиской о невыезде.

Один из адвокатов Виктора Гончарова, Павел Лапшов, в своем выступлении в суде настаивал на изменении меры пресечения его подзащитного на домашний арест. Со слов господина Лапшова, защита Виктора Гончарова считает позицию гособвинителя формальной и безосновательной. Павел Лапшов указал на отсутствие в материалах дела доказательств, которые могли бы подтвердить намерение господина Гончарова скрыться от следствия либо надавить на ключевых свидетелей по делу. Кроме того, адвокат уточнил, что Виктор Гончаров, в отличие от трех других фигурантов, не признает вины в инкриминируемых ему деяниях.

В ходе заседания судья поинтересовался позицией Константина Рачаловского, Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева относительно рассмотрения на первом судебном заседании вопроса о продлении срока заключения под стражей Виктора Гончарова. Фигуранты и их адвокаты оставили принятие решения на усмотрение суда.

Выслушав позиции сторон, суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Виктору Гончарова срок содержания в СИЗО на полгода. На тот же срок продлили и арест, наложенный на имущество семьи господина Гончарова.

Следующее заседание по этому делу состоится 18 февраля.

По версии следствия, в 2018 году первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский и его заместитель Ольга Горбанева способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву группе «Евродон», которая занималась производством индейки и утки. При этом на финансово-хозяйственное положение предприятия никто внимания не обратил, хотя оно не позволяло получить такие меры поддержки. По оценкам следователей, размер ущерба бюджету превышает 155 млн руб.

О том, что господа Гончаров и Рачаловский стали фигурантами уголовного дела стало известно в феврале 2025 года, об уголовном деле в отношении Вадима Ванеева ранее официально не сообщалось. В начале 2000-х предприниматель реализовал в регионе два крупных проекта по производству и переработки индейки («Евродон») и утки («Донстар»). В России продукция этих предприятий продавалась под марками «Индолина» и «Утолина».

С финансовыми проблемами холдинг Вадима Ванеева столкнулся после серии вспышек птичьего гриппа. Весной 2017 года ущерб превысил 2,6 млрд руб. Летом 2018-го, из-за третьей вспышки заболевания, компании пришлось уничтожить 200 тыс. голов птиц. Это и стало причиной обострения кризиса. После неуплаты «Евродоном» транша по кредиту, управление предприятиями перешло к «ВЭБ Капитал», который продал права требования Россельхозбанку, а тот передал их ГК «Дамате».

Параллельно началось банкротство «Донстара». В 2020 году компания «Новые утиные фермы», входящая в группу «Дамате», выкупила права требования по обязательствам перед банком и перезапустила производство.



В августе 2025 года Арбитражный суд Ростовской области установил общий размер субсидиарной ответственности бывшего собственника компании Вадима Ванеева по обязательствам ООО «Евродон» в размере 39,286 млрд руб. По решению суда, с господина Ванеева будет взыскано 31,274 млрд руб. в пользу ООО «Ломан 2», 949,6 млн руб. — УФНС по Ростовской области, 73 млн руб. — министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области. Всего в списке кредиторов — более 10 предприятий, организаций и фирм.

Мария Хоперская