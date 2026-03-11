В родных стенах и взятки милее

В Курске 11 марта начался суд над бывшим первым заместителем губернатора области Алексеем Дедовым, обвиняемым в получении особо крупных взяток. По версии МВД, вместе с экс-губернатором Алексеем Смирновым он получил порядка 20 млн руб. от представителей компаний, занимавшихся ремонтом школ и строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной. Бывший замглавы региона признал вину. На первом заседании один из взяткодателей рассказал, как приносил деньги чиновнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший первый заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для участия в заседании Алексея Дедова конвой доставил в Ленинский райсуд Курска из местного СИЗО-1. Там экс-чиновник оказался буквально на днях, до этого его содержали в московском следственном изоляторе. Недавно, когда решался вопрос о продлении ему меры пресечения, господин Дедов по видеосвязи из столицы говорил, что ждет этапа в Курск, так как на родной земле будет чувствовать себя лучше.

Под стражей Алексей Дедов провел почти 11 месяцев. Как рассказывал “Ъ”, он и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ними по делу проходит местный житель Дмитрий Шубин, которому вменяют посредничество в коррупции. По версии следственного департамента МВД России, в 2022–2023 годах чиновники получили почти 13 млн руб. за покровительство компаниям ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000», которые занимались ремонтом школ и лицея в поселках Солнцево и Субботино и в деревне Полевой, а также участвовали в строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Рыльском районе. Еще более 8 млн руб. господа Смирнов и Дедов, по версии следствия, получили от Максима Васильева, на тот момент депутата облдумы, который с помощью подконтрольного ООО «КТК сервис» получил почти 200 млн руб. на возведение оборонительных сооружений в Глушковском районе.

На первом заседании господин Дедов предстал перед судом вместе с Дмитрием Шубиным. Материалы в отношении Алексея Смирнова выделены в отдельное производство, так как он полностью признал вину и заключил сделку со следствием.

После того как бывший глава региона дал показания, изобличающие других высокопоставленных лиц, ему поступили угрозы.

Поэтому защита господина Смирнова попросила передать его дело на рассмотрение в другой регион. Первый кассационный суд рассмотрит вопрос о смене подсудности 12 марта.

Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, после оглашения обвинительного заключения Алексей Дедов и Дмитрий Шубин заявили, что признают вину. Вслед за их выступлениями суд приступил к допросу Максима Васильева, который был доставлен в суд из местного изолятора. В конце прошлого года он получил пять лет и шесть месяцев колонии общего режима за участие в схеме растраты почти 153 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений. Сейчас бывший депутат ожидает в СИЗО рассмотрения своей апелляционной жалобы на приговор.

Во время допроса Васильев заявил, что знаком с Алексеем Дедовым, а вот Дмитрия Шубина не знает. Депутат передавал деньги первому замгубернатора лично, но полагал, что деньги идут Владимиру Лукину, который возглавлял областную корпорацию развития, финансировавшую строительство линий обороны. «Передача денег Дедову была у него дома три раза, он не открывал пакет и не пересчитывал. Я полагал, что деньги полагаются Лукину, я понимал, что, возможно, и куда-то дальше. Один раз Дедов спросил: "Сколько?" Я сказал, что 2 млн и их надо передать»,— вспоминал Васильев. После его допроса судебное заседание отложили на день.

На данный момент суд в Курске вынес приговор шести участникам строительства фортификационных сооружений.

Наибольший срок — девять лет колонии — получил бывший глава корпорации Владимир Лукин. Он, как и другие сотрудники организации и представитель подрядчика, не признал вину в хищении 153 млн руб. Трое подельников Лукина — Игорь Грабин, Дмитрий Спиридонов и Андрей Воловиков — получили сроки от семи до восьми лет и шести месяцев колонии. Бизнес-партнер Максима Васильева Виталий Синьговский после полного признания вины был приговорен к четырем годам.

Ленинский райсуд Курска сейчас рассматривает дела еще четырех предпринимателей, участвовавших в прокладке линий обороны под Курском. Так, 11 марта начался процесс по делу в отношении бизнесменов Максима Воронина, Владимира Коноплева и Дениса Федорова, которым вменяют растрату 141 млн руб. На 12 марта назначено первое заседание по делу предпринимателя Игоря Ругаева о хищении еще более 20 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж