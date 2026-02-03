Курские чиновники зарабатывали на обороне

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, фигурантами которого являются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получали взятки от коммерсантов, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ. При этом переговоры об откатах велись в здании областной администрации, расположенной на Красной площади Курска.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Смирнова, который с 2021 года являлся первым заместителем губернатора Курской области, потом совмещал этот пост с должностью председателя правительства региона, а в 2024 году недолго возглавлял область. Вместе с ним перед Ленинским райсудом Курска предстанет еще один бывший заместитель губернатора Алексей Дедов и местный житель Дмитрий Шубин.

Экс-чиновникам следственный департамент МВД инкриминирует получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а господину Шубину — посредничество в этом. При этом само дело было выделено МВД из большого антикоррупционного расследования в отношении должностных лиц Курской области, которое еще продолжается.

По версии следствия, господин Смирнов решил создать коррупционную схему не позднее марта 2022 года. В качестве посредника в связях с коммерческими структурами он решил использовать своего товарища Дмитрия Шубина. Вначале посредник предложил первому заместителю губернатора покровительствовать ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000», руководителем которых выступал Виктор Головченко. Его компании получили контракты на ремонты школ в поселках Солнцево и Субботино, а также лицея в деревне Полевой стоимостью 59 млн, 54 млн и 35 млн руб. соответственно, а затем договор на строительство за 207 млн руб. фортификационных сооружений на границе с Украиной в Рыльском районе Курщины. Подрядчиком в данном случае выступало скандально знаменитое АО «Корпорация развития Курской области» (КРК).

Вице-губернаторам за заключение самих договоров, своевременную оплату работ и общее покровительство через посредника Шубина, по данным следствия, «откатили» в общей сложности 12,95 млн руб.

За деньгами посредник ездил в торговые центры, офисы взяткодателя, а отвозил их домой главным фигурантам и в здание администрации на Красной площади.

Другим крупным взяткодателем для заместителей губернатора, по данным следствия, выступил депутат Курской областной думы Максим Васильев. Переговоры о том, что его ООО «КТК сервис» станет подрядчиком КРК при строительстве оборонных сооружений, он провел с господином Дедовым в здании №1 на Красной площади Курска.

В декабре 2022 года ООО был заключен договор подряда на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничного управления УФСБ России по Курской области в Глушковском районе региона общей стоимостью 192,647 млн руб. В том же месяце, получив аванс в размере 152,8 млн руб., господин Васильев отвез домой господину Дедову первые 2 млн руб. в качестве отката, которыми последний поделился с господином Смирновым. Всего до конца марта 2023 года он передал им 8 млн руб.

Согласно материалам уголовного дела, «опорники» так и не были приняты УФСБ, сотрудники которого, согласно их показаниям, нашли оборонительные объекты недостроенными и в «ужасном» состоянии. Так, амбразуры для стрельбы из гранатометов и автоматов были выполнены в ненадлежащем размере, а окопы и ходы сообщения для перемещения личного состава не были закрыты крышей от атак дронов и артогня, хотя это и предусматривалось проектом.

За растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) господин Васильев был в особом порядке осужден на пять с половиной лет заключения. Уголовное дело бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина, а также предпринимателя Андрея Воловикова, которым также инкриминируется растрата, как сообщала Генпрокуратура, рассматривается Ленинским райсудом Курска.

Действия фигурантов, пришло к выводу следствие, причинили не только экономический ущерб Российской Федерации, но также ущерб обороноспособности государства, поскольку противник прорвался через границу и оккупировал часть территории Курской области.

По антикоррупционному иску надзорного ведомства с них и других ответчиков в порядке гражданского судопроизводства было взыскано более 4,1 млрд руб.

Алексей Смирнов и другие фигуранты расследования, как сообщал “Ъ”, давали следствию показания о причастности к коррупции и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Последний, перебравшись в Москву, являлся министром транспорта, но после отставки в июле 2025 года покончил с собой, используя наградной пистолет.

