Курские чиновники зарабатывали на обороне
Бывших руководителей региона отдали под суд за откаты от строителей оборонительных сооружений
“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, фигурантами которого являются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получали взятки от коммерсантов, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ. При этом переговоры об откатах велись в здании областной администрации, расположенной на Красной площади Курска.
Алексей Смирнов (на фото), по данным следствия, получал взятки от компаний, ремонтировавших школы и строивших оборонительные сооружения на границе с Украиной
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Смирнова, который с 2021 года являлся первым заместителем губернатора Курской области, потом совмещал этот пост с должностью председателя правительства региона, а в 2024 году недолго возглавлял область. Вместе с ним перед Ленинским райсудом Курска предстанет еще один бывший заместитель губернатора Алексей Дедов и местный житель Дмитрий Шубин.
Экс-чиновникам следственный департамент МВД инкриминирует получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а господину Шубину — посредничество в этом. При этом само дело было выделено МВД из большого антикоррупционного расследования в отношении должностных лиц Курской области, которое еще продолжается.
По версии следствия, господин Смирнов решил создать коррупционную схему не позднее марта 2022 года. В качестве посредника в связях с коммерческими структурами он решил использовать своего товарища Дмитрия Шубина. Вначале посредник предложил первому заместителю губернатора покровительствовать ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000», руководителем которых выступал Виктор Головченко. Его компании получили контракты на ремонты школ в поселках Солнцево и Субботино, а также лицея в деревне Полевой стоимостью 59 млн, 54 млн и 35 млн руб. соответственно, а затем договор на строительство за 207 млн руб. фортификационных сооружений на границе с Украиной в Рыльском районе Курщины. Подрядчиком в данном случае выступало скандально знаменитое АО «Корпорация развития Курской области» (КРК).
Вице-губернаторам за заключение самих договоров, своевременную оплату работ и общее покровительство через посредника Шубина, по данным следствия, «откатили» в общей сложности 12,95 млн руб.
За деньгами посредник ездил в торговые центры, офисы взяткодателя, а отвозил их домой главным фигурантам и в здание администрации на Красной площади.
Другим крупным взяткодателем для заместителей губернатора, по данным следствия, выступил депутат Курской областной думы Максим Васильев. Переговоры о том, что его ООО «КТК сервис» станет подрядчиком КРК при строительстве оборонных сооружений, он провел с господином Дедовым в здании №1 на Красной площади Курска.
В декабре 2022 года ООО был заключен договор подряда на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничного управления УФСБ России по Курской области в Глушковском районе региона общей стоимостью 192,647 млн руб. В том же месяце, получив аванс в размере 152,8 млн руб., господин Васильев отвез домой господину Дедову первые 2 млн руб. в качестве отката, которыми последний поделился с господином Смирновым. Всего до конца марта 2023 года он передал им 8 млн руб.
Согласно материалам уголовного дела, «опорники» так и не были приняты УФСБ, сотрудники которого, согласно их показаниям, нашли оборонительные объекты недостроенными и в «ужасном» состоянии. Так, амбразуры для стрельбы из гранатометов и автоматов были выполнены в ненадлежащем размере, а окопы и ходы сообщения для перемещения личного состава не были закрыты крышей от атак дронов и артогня, хотя это и предусматривалось проектом.
За растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) господин Васильев был в особом порядке осужден на пять с половиной лет заключения. Уголовное дело бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина, а также предпринимателя Андрея Воловикова, которым также инкриминируется растрата, как сообщала Генпрокуратура, рассматривается Ленинским райсудом Курска.
Действия фигурантов, пришло к выводу следствие, причинили не только экономический ущерб Российской Федерации, но также ущерб обороноспособности государства, поскольку противник прорвался через границу и оккупировал часть территории Курской области.
По антикоррупционному иску надзорного ведомства с них и других ответчиков в порядке гражданского судопроизводства было взыскано более 4,1 млрд руб.
Алексей Смирнов и другие фигуранты расследования, как сообщал “Ъ”, давали следствию показания о причастности к коррупции и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Последний, перебравшись в Москву, являлся министром транспорта, но после отставки в июле 2025 года покончил с собой, используя наградной пистолет.