Бастион солидарной ответственности

Генпрокуратура РФ добилась взыскания с экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева ущерба, нанесенного бюджету при строительстве линий обороны на границе с Украиной. По решению суда в солидарном порядке с другими участниками преступных схем по краже федеральных денег с него взыскано более 4 млрд руб. Решение подлежит немедленному исполнению. Находящийся под стражей Максим Васильев может обжаловать его так же, как он обжаловал пятилетний приговор за хищения.

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева о взыскании в порядке солидарной ответственности более 4,1 млрд руб. с бывшего депутата местной облдумы Максима Васильева. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, требование надзора рассматривалось в закрытом режиме.

Как рассказывал “Ъ”, вместе с господином Васильевым ответчиками по иску Генпрокуратуры выступали другие участники работ по возведению линий обороны. В начале 2025 года суд удовлетворил требование о взыскании 4,1 млрд руб. с экс-гендиректора областной корпорации развития Владимира Лукина, его бывших заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой, брата последней Владислава Мартьянова, бывшего депутата Курской облдумы Юрия Бессонова, предпринимателей Дениса Федорова, Максима Воронина, Владимира Коноплева и Ивана Уткина, а также с восьми юридических лиц — «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом "Курск"», «Сиэми», «Электростроймонтаж», «Яртэс инжиниринг», «Энерго рессурс» и «Энергосистема».

Проверка прокуратуры установила, что в 2022 году топ-менеджеры корпорации развития, через которую финансировалось строительство линий обороны, привлекли к исполнению работ знакомых бизнесменов, которые в действительности не могли и не собирались исполнять их.

Всего из выделенных из бюджета 19 млрд руб. указанные в иске компании получили контракты на 4 млрд руб., которые по факту были выведены через сложную схему расходов под видом поставок строительных материалов и оборудования. Деньги в реальности тратились на покупку недвижимости и автомобилей.

Перед вынесением решения суда в начале прошлого года Максим Васильев был исключен из списка ответчиков. Еще до подачи иска он заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону специальной военной операции (СВО). Однако весной его задержали и заключили под стражу по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). После этого материалы в его отношении были выделены в отдельное производство. Итоговое решение по требованиям к Максиму Васильеву подлежит исполнению солидарно с остальными участниками.

В конце прошлого года Максим Васильев был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за участие в хищениях при строительстве линий обороны в Глушковском районе.

Суд установил, что бывший депутат с помощью подконтрольной ООО «КТК Сервис» участвовал в схеме хищения более 152 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений в поселках Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе.

Его дело рассматривалось в особом порядке из-за полного признания вины: экс-депутат в суде извинился за совершенное преступление и заявил о желании вернуться на СВО. Впрочем, на прошлой неделе его защитник подал на приговор апелляционную жалобу. Вероятно, экс-депутат не согласится и с удовлетворением иска замгенпрокурора. Оперативно связаться с его представителями “Ъ” не удалось.

Большинство участников строительства оборонительных сооружений также являются фигурантами уголовных дел. Сейчас Ленинский райсуд Курска рассматривает материалы в отношении не признающих вину Владимира Лукина и Игоря Грабина, а глава ООО «Сиэми» Виталий Синьговский отбывает в колонии четырехлетний срок, назначенный ему за участие в хищениях. Своих судебных процессов ожидают также экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов, которые обвиняются в получении «откатов» от подрядчиков, а также депутат народного совета Донецкой народной республики Татьяна Бондаренко. https://www.kommersant.ru/doc/7659317 Последняя, по версии следствия, занималась обналичиванием денег для Максима Васильева. https://www.kommersant.ru/doc/8081505

Сергей Толмачев, Воронеж