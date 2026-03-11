Трамп заявил, что в Иране «почти не осталось целей для ударов»

Президент США Дональд Трамп допустил, что военная операция против Ирана скоро завершится. Свою позицию он мотивировал тем фактом, что американские силы действуют в этой военной операции исключительно успешно и уже достигли значительных успехов.

Фото: Mark Schiefelbein / AP Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«(На территории Ирана) практически не осталось целей для ударов»,— заявил американский президент Axios. Он добавил, что изначально Вашингтон планировал продолжать операцию шесть недель.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. 11 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что конфликт будет продолжаться «без каких-либо ограничений по времени — столько, сколько потребуется». Израильские и американские чиновники ожидают, что атаки на Иран будут продолжаться еще как минимум две недели, пишет Axios. В то же время Politico на днях сообщало со ссылкой на источники, что США планируют операцию против Ирана минимум на 100 дней, до сентября.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к выпадению 17% мировых поставок нефти. В начале недели цена на нефть марки Brent почти достигала $120 за баррель.

Сегодня в руководстве иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что Дональд Трамп якобы с 10 марта ищет способы заключить перемирие с Тегераном.

