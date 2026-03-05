Politico: США планируют операцию против Ирана минимум на 100 дней

США рассчитывают, что военная операция против Ирана продлится по меньшей мере 100 дней, до сентября включительно, сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона. Согласно ему, представители Центрального командования ВС США (CENTCOM) попросили направить в его штаб-квартиру дополнительное число военных разведчиков для поддержки операций против Ирана.

Как пишет газета, Госдеп выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации американцев, оказавшихся на Ближнем Востоке, а Пентагон спешно увеличивает численность американских войск, занимающихся сбором разведывательной информации для операций. Все это свидетельствует о том, что администрация США «не была в полной мере готова к более масштабной войне, с которой она столкнулась», отмечает Politico.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. По данным Тегерана, погибли уже более 500 американских военнослужащих.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Аятолл просьба не предлагать».