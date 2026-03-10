Иранские командиры вошли во вкус

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что сам определит, когда закончить войну с США и Израилем. Заявление самой влиятельной в Иране военно-политической организации появилось после того, как в понедельник, 9 марта, Дональд Трамп сообщил, что боевые действия, стартовавшие 28 февраля, могут завершиться очень скоро, потому что, по его словам, США и Израиль приблизились к выполнению всех своих боевых задач. На деле военная кампания потребует еще немало времени, считают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ): у Ирана остается почти 25% от довоенного запаса ракетных установок, а его командные структуры рассредоточились по всей стране, чтобы продолжать ответные атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на военных учениях сухопутных войск КСИР в районе Арас, провинция Восточный Азербайджан, Иран

Фото: IRGC / WANA / Reuters Члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на военных учениях сухопутных войск КСИР в районе Арас, провинция Восточный Азербайджан, Иран

«Именно мы определим окончание войны,— говорится в заявлении руководства КСИР.— Будущее положение дел в регионе теперь находятся в руках наших вооруженных сил, и американские войска не положат конец войне».

О намерениях Ирана высказался 10 марта спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф. «Мы определенно не стремимся к прекращению огня,— заявил он в соцсети X.— Мы считаем, что агрессора нужно ударить по лицу, чтобы он усвоил урок и никогда больше не подумал бы нападать на наш любимый Иран. Сионистский режим (руководство Израиля.— “Ъ”) видит свое позорное существование в продолжении цикла "война—переговоры—прекращение огня—снова война" для укрепления своего господства. Мы разорвем этот цикл».

Серия иранских заявлений появилась в ответ на комментарии Дональда Трампа. 9 марта глава Белого дома несколько раз повторил, что война с Ираном может скоро завершиться.

Так, выступая на конференции конгрессменов-республиканцев в Дорале (штат Флорида), американский лидер дал понять, что США и Израиль почти достигли военных целей: иранские арсеналы беспилотников и ракет, по его словам, «полностью уничтожены», а флот разгромлен. «Лидеры террористов либо уничтожены, либо отсчитывают минуты до своего исчезновения,— добавил президент.— Теперь никто не знает, кто возглавит страну. Мы не отступим, пока враг не будет полностью и решительно разгромлен».

Затем господин Трамп сделал оговорку: «Мы уже одержали победу во многих отношениях, но мы победили недостаточно».

По оценкам ЦАХАЛа, за последние дни Иран снизил темпы ракетных пусков по Израилю.

В первый день израильской операции «Львиный рык» Тегеран выпустил почти 100 ракет по еврейскому государству, заявил израильский военный источник, которого цитирует The Jerusalem Post. А в последние дни, по его словам, ВС Исламской Республики запускают только по 20–25 ракет. В распоряжении иранцев остается только 25% от довоенного запаса пусковых ракетных установок и более тысячи баллистических ракет, свидетельствуют данные ЦАХАЛа. Это не гарантирует быстрого завершения войны, предупреждают военные: Тегеран сохранит возможность совершать нападения в течение длительного периода.

Основная проблема заключается в том, что с начала боевых действий КСИР использует концепцию «мозаичной обороны» — оттачивавшуюся почти два десятилетия доктрину, которая предполагает распределение оперативных полномочий между 31 командным штабом КСИР в провинциях и предоставление им автономных прав на нанесение ударов. Предполагается, что реализация такого плана была одобрена верховным лидером Ирана Али Хаменеи задолго до его смерти, а список целей, в том числе на территории стран Персидского залива, командиры согласовали с рахбаром заранее. Это означает, что динамика военной кампании Ирана не зависит от верховного лидера, место которого занял Моджтаба Хаменеи, или от центрального военного руководства — все определяют командиры КСИР на местах.

Другая проблема, с которой столкнулись израильтяне, это использование кассетных боеприпасов.

«Были зафиксированы запуски десятков ракет этого типа в направлении Израиля, каждая из которых за счет множества суббоеприпасов создает десятки более мелких очагов поражения,— сообщил “Ъ” израильский военный источник.— В войнах между государствами кассетные боеприпасы обычно используются для поражения больших объектов, таких как аэродромы. В этой войне, однако, мы фиксируем сознательное использование Ираном подобных боеприпасов для нанесения ударов по гражданским и густонаселенным районам, что причиняет вред мирному населению и нарушает его повседневную жизнь».

В ситуации продолжающейся войны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается апеллировать к иранской уличной оппозиции. «Наша цель — помочь иранскому народу сбросить иго тирании,— заявил премьер вечером 9 марта.— В конечном итоге это зависит от них. Но нет сомнений в том, что предпринятыми до сих пор действиями мы ломаем им (иранским властям.— “Ъ”) кости… Если мы добьемся успеха вместе с иранским народом, мы навсегда положим конец (действующему режиму.— “Ъ”) и добьемся перемен». По словам Биньямина Нетаньяху, война уже вызвала «колоссальные изменения» в положении Израиля.

Тем временем ЦАХАЛ начал 9 марта ограниченную наземную операцию на юге Ливана, чтобы лишить союзную Ирану шиитскую группировку «Хезболла» возможности наносить удары по израильской территории.

Несмотря на то что с ноября 2024 года ЦАХАЛ сохранил под своим контролем пять господствующих высот на ливанской территории, которые обеспечивают стратегическое преимущество на границе, сейчас руководство еврейского государства рассматривает расширение буферной зоны в прилегающих районах.

В рамках израильской кампании в Ливане пострадало здание Дома русской культуры, находившееся в городе Набатия, сообщило 9 марта «Россотрудничество». По информации ведомства, оно было полностью уничтожено, однако никто из россиян не пострадал.

В свою очередь, «Хезболла», по оценкам израильтян, стала готовиться к затяжной военной кампании. Как заявили источники The Jerusalem Post, шиитская группировка решила, что ей нечего терять в условиях углубляющегося кризиса на Ближнем Востоке. «В свете ослабления Ирана, вывода членов КСИР из Ливана и блокировки финансовых переводов "Хезболле" организация чувствует, что дошла до момента, когда она вынуждена действовать»,— цитирует The Jerusalem Post источник из числа западных дипломатов. Это может означать, что внутри «Хезболлы» победила группа «ястребов», которая изначально выступала за поддержку Ирана любой ценой.

Нил Кербелов