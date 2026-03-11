Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп заявил Axios, что война с Ираном скоро закончится

Президент США Дональд Трамп заявил Axios, что война с Ираном закончится «скоро», потому что там практически не осталось целей для атак. По его словам, война завершится, как только он сам этого захочет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Война идет отлично. Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем рассчитывали (нанести. — "Ъ") за шесть недель», — заявил Трамп изданию Axios. «(Остались. — "Ъ") мелочи... Как только я захочу, чтобы это закончилось, это закончится»,— цитирует Axios Дональда Трампа.

В публикации Axios отмечается, что в США и Израиле готовятся наносить удары по Ирану еще как минимум в течение двух недель. Американские и израильские официальные лица утверждают, что внутри ведомств не было никаких сигналов о том, когда боевые действия могут прекратиться.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран нанес ответные удары по военным базам и инфраструктуре в странах Ближнего Востока. Несколько государств региона закрыли воздушное пространство, а Иран ограничил движение танкеров через Ормузский пролив.

Анастасия Домбицкая

Президент США заявил о скором окончании войны в Иране: реакция мировых СМИ

Президент США заявил о скором окончании войны в Иране: реакция мировых СМИ

Читать далее

Новости компаний Все