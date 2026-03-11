КСИР заявил о попытках президента США заключить перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп с 10 марта ищет способы заключить перемирие с Ираном, утверждает заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

«Если бы враг выиграл войну, он не просил бы весь мир стать посредником для достижения мира», — заявил господин Фадави (цитата по IRIB).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп заявил, что конфликт скоро закончится, потому что «в Иране практически не осталось целей для ударов».

