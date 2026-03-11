Защита обжаловала арест экс-председателя совета директоров FESCO Северилова

Как стало известно «Ъ», адвокат Сергей Романов подал апелляционную жалобу на арест бывшего председателя правления транспортной группы FESCO Андрея Северилова. Защита попросила суд отпустить фигуранта, обвиняемого в особо крупной растрате, под залог в 885 млн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рассмотрение жалобы назначили на 13 марта, судья запросила доказательства того, что обвиняемый может внести сумму залога.

Мещанский районный суд Москвы арестовал Андрея Северилова 12 февраля. Вместе с ним в СИЗО отправили вице-президента по производственному развитию FESCO Бориса Иванова. По версии следствия, в 2022-2023 годах топ-менеджеры купили по завышенной стоимости ООО «Владпорттранс» в рамках проекта по развитию портовой инфраструктуры Восточного транспортно-логистического узла. При этом компания не вела реальную финансово-хозяйственную деятельность. Ущерб оценили в 885 млн руб.

Господин Романов аргументировал пересмотр меры пресечения тем, что речь в деле идет о предпринимательской деятельности. В частности, сделка по покупке «Владпорттранса» оспаривается FESCO в арбитражном суде Приморского края. По мнению защитника, истец потребовал возбудить уголовное дело для усиления позиции в арбитражном суде.

Помимо арестованных, в деле фигурируют бывший акционер и экс-президент компании Михаил Рабинович и Аркадий Коростелев. Оба скрылись за границей и объявлены в розыск. Также в розыск объявлен пятый фигурант, чье имя не называлось. Господа Северилов и Иванов не признали вину.

Никита Черненко