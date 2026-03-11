Девятерых пострадавших при ракетной атаке на Брянск эвакуируют в Москву

В Москву эвакуируют девять человек, пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Брянск. Пациенты находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Бригады службы медицины катастроф в настоящее время проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших», — сказал господин Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).

10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по региону. Шесть человек погибли. Еще 37 пострадали. Также был поврежден цех одного из предприятий.