СКР после ракетного удара по Брянску начал проверку по статье о теракте

Как узнал «Ъ», Следственный комитет России (СКР) после ракетного удара по Брянску начал доследственную проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, при ракетном ударе по северной части города погибли шесть человек, еще 37 ранены. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о повреждении цеха одного из предприятий.

В Северном районе Брянска, где расположен завод крупнейшего в России производителя микроэлектроники «Кремний ЭЛ», перекрыты несколько улиц. Идет эвакуация жителей.

