FT: туротрасль Ближнего Востока теряет до $600 млн в день из-за конфликта

Отмена рейсов, закрытие воздушного пространства и растущее беспокойство среди путешественников наносят ущерб экономике Ближнего Востока. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), эскалация конфликта обходится туристической индустрии региона в $600 млн в день, сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает газета, путешественники спешно отменяют свои отпуска в регионе. По данным аналитической группы AirDNA, за неделю до 6 марта было отменено более 80 тыс. бронирований краткосрочной аренды жилья только в Дубае. Еще до начала конфликта WTTC прогнозировал, что в этом году иностранные туристы потратят на Ближнем Востоке около $207 млрд.

«Даже кратковременные перебои могут быстро привести к значительным экономическим потерям для туристических направлений, предприятий и работников по всему региону»,— пояснила председатель WTTC Глория Гевара.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Иранские власти в ответ начали наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. Страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы. Минэкономики рекомендовало приостановить продажу туров в эти страны. С 3 марта туроператоры обязаны возвращать россиянам деньги за такие туры. За прошлую неделю с Ближнего Востока вывезли 45 тыс. россиян.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».