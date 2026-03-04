Фонд туроператоров задействуют для выплат туристам с Ближнего Востока

Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил президенту Владимиру Путину, что с 3 марта туроператоры обязаны в полном объеме возвращать деньги за туры на Ближний Восток. Выплаты, по его словам, будут производиться за счет Фонда персональной ответственности туроператоров. В связи с этим господин Решетников предложил дать операторам отсрочку уплаты взносов в фонд на три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: пресс-служба президента РФ Максим Решетников

Фото: пресс-служба президента РФ

«В день начала конфликта туроператоры по нашим рекомендациям приостановили продажи туров с тем, чтобы проблема не нарастала. А вчера после официальных заявлений МИДа мы выпустили уже официальный запрет, — рассказал глава Минэкономики на заседании правительства под председательством президента (цитата по Интерфакс). — Также туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме. После соответствующих решений МИДа это заработало».

Сегодня Минтранс РФ сообщил, что за два дня с Ближнего Востока, где с 28 февраля идут боевые действия, в Россию вернулись 6 тыс. человек. Еще 7,1 тыс. пассажиров должны прибыть сегодня. Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.

Подробнее о возмещении средств за аннулированные туры на Ближний Восток — в материале «Ъ» «Туристам просчитали компенсации»