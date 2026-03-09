Израиль и США атаковали Иран. Десятый день

9 марта США и Израиль и Иран продолжали обмениваться ракетными ударами. Армия Израиля обстреляла предприятие по производству ракетных двигателей и места расположения пусковым установкам дальнобойных ракет в Иране. Стройка на АЭС «Бушер» приостановлена, эвакуация семей российских сотрудников начнется в ближайшее время. Главы Минфинов G7 на экстренном совещании обсудят возможность совместного использования запасов нефти. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

15:37. Силы ПВО Катара отразили ракетную атаку на территорию страны, сообщило минобороны.

15:17. Баллистическую ракету уничтожили в небе над Турцией, сообщило минобороны страны. Предварительно, пострадавших нет. Ракета, как утверждается, была запущена из Ирана.

14:34. Взрывы снова гремят в Тегеране — иранское агентство ISNA.

14:31. Более 45 тыс. пассажиров на 219 рейсах прибыли в течение минувшей недели в Россию из стран Ближнего Востока, еще более 7,5 тыс. человек планируется перевезти на 33 рейсах в ближайшее время — Минтранс России.

13:55. Катарская государственная компания Qatar Energy из-за атак Ирана может отложить запуск крупного проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) до 2027 года — Bloomberg.

13:51. Армия Ирана при помощи беспилотников атаковала радар на американской базе в Израиле и склады с оборудованием на базе в Кувейте.

13:03. Президент Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного руководителя Ирана — Кремль.

12:58. Имущество иранцев, сотрудничающих с США и Израилем за пределами исламской республики, будет конфисковано — генеральная прокуратура Ирана.

12:26. Главный тренер сборной Ирака по футболу Грэм Арнольд призвал FIFA перенести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2026 года из-за сложностей с поездками, которые вызваны конфликтом в Иране — Reuters. В конце марта Ираку предстоит сыграть в Мексике с победителем матча Боливия-Суринам.

12:12. Стройка на АЭС «Бушер» приостановлена, но часть персонала обслуживает технику и завершает необходимые работы — глава «Росатома» Лихачев.

12:09. Эвакуация семей российских сотрудников с АЭС «Бушер» начнется в ближайшее время — глава «Росатома» Лихачев.

12:05. Трамп словами «я недоволен» отреагировал на избрание нового лидера Ирана — ведущий Fox News Брайан Килмид. Ранее стало известно, что новым верховным лидером Ирана избран 56-летний Моджтаба Хаменеи.

11:49. Ситуация в районе Бушерской АЭС в Иране остается сложной, президент Путин принимает участие в решении вопросов обеспечения безопасности сотрудников госкорпорации — гендиректор «Ростатома» Алексей Лихачев.

10:51. Первый за почти девять суток пассажирский самолет вылетел из Дохи (Катар) в Москву — ТАСС.

10:50. Пожар на территории нефтехимического комплекса в эмирате Эль-Фуджейра (ОАЭ), который начался несколько дней назад после налета БПЛА, потушен — медиаофис эмирата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на НПЗ компании Bapco Energies в Бахрейне

Фото: Stringer / Reuters Пожар на НПЗ компании Bapco Energies в Бахрейне

Фото: Stringer / Reuters

10:45. Цена газа на бирже в Европе превысила $800 (за 1 тыс. куб. м) впервые с января 2023 года — данные торгов.

10:42. Анкара рассчитывает на скорый телефонный разговор лидеров Турции и России по Ближнему Востоку — РИА «Новости».

10:40. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит «телефонную дипломатию» с целью возобновления переговоров США и Ирана — РИА «Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

10:37. Несколько взрывов прогремело в понедельник утром в иранской столице — CNN.

10:35. Сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе в третий раз за сутки, причиной стала ракетная атака с территории Ирана — РИА «Новости».

10:30. Азербайджан 10 марта возобновит грузовые перевозки через границу с Ираном — пресс-служба азербайджанского правительства. Движение транспорта через азербайджано-иранскую границу было полностью остановлено после налета иранских БПЛА на Нахичевань 5 марта.

9:58. Главы Минфинов G7 на экстренном совещании обсудят возможное совместное использование запасов нефти — Financial Times.

9:55. Армия Израиля нанесла удар по месту производства ракетных двигателей и пусковым установкам дальнобойных ракет в Иране — ЦАХАЛ.

9:52. Вооруженные силы Ирана с помощью БПЛА и ракет нанесли новую серию ударов по целям США и Израиля на Ближнем Востоке — служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по связям с общественностью.

9:49. Бахрейнская нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор после налета БПЛА на ее НПЗ, на предприятии начался пожар — госагентство BNA.

9:43. Вооруженные силы США могли нанести удар по школе в городе Минаб на юге Ирана из-за устаревших разведывательных данных — телеканал CBS News со ссылкой на источники.