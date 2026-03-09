За прошлую неделю с Ближнего Востока вывезли 45 тысяч россиян

В период с 2 по 8 марта более 45 тыс. пассажиров прибыли в Россию из стран Ближнего Востока. Их вывезли на 219 рейсах, сообщил российский Минтранс.

По данным ведомства, планируется вывезти еще свыше 7,5 тыс. человек на 33 рейсах. 31 рейс будет выполнен российскими и иностранными авиакомпаниями из ОАЭ, по одному — из Катара и Омана.

Министерство уточнило, что график перевозки пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно. Для удовлетворения возросшего спроса российских туристов на перевозки в третьи страны, сообщение с которыми через транзитные ближневосточные аэропорты сокращено, «Аэрофлот» в марте ввел 25 дополнительных парных рейсов.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Иранские власти в ответ начали наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. Из-за нестабильной ситуации в регионе страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы. Минэкономики рекомендовало приостановить продажу туров в эти страны. С 3 марта туроператоры обязаны возвращать деньги за такие туры.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».