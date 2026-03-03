Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива

Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. Сегодня МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в эти страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уже находящимся на территории этих государств россиянам министерство рекомендовало проявлять повышенную осторожность, следить за сообщениями местных властей и диппредставительств России. Туроператорам и турагентам предписано также информировать клиентов о текущей ситуации и порядке изменения или расторжения договоров. В министерстве напомнили, что ранее данные рекомендации относительно поездок в Иран и Израиль остаются в силе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю и странам региона, в которых расположены военные базы США.