Главные новости за 10 марта. Кавказ

Шпаковский райсуд судом Ставропольского края вынес приговор главному инженеру строительной лаборатории. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурант неоднократно требовал у подрядчика деньги за беспрепятственное принятие объекта и подтверждение перед заказчиком соответствия выполненных работ по заключенному контракту. Речь шла о сумме в 1,2 млн руб.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в отношении бывшего депутата Думы Невинномысска. Его обвинили в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант действовал в составе организованной группы. Обманный путем он похитил около 22 млн руб.

Новым председателем Кизилюртовского районного суда Республики Дагестан на шестилетний срок избрали Алибека Шахвеледова. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 16 февраля.

Администрация Пятигорской канатной дороги объявила о недельной паузе в работе объекта. С 10 по 17 марта 2026 года включительно подъёмник на гору Машук не принимает пассажиров. Специалисты проводят регламентные работы, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

В Невинномысске возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего исполнительного директора управляющей компании, которого подозревают по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Следствие считает, что мужчина не направил в ресурсоснабжающую организацию более 1 млн руб., которые жители многоквартирного дома заплатили за коммунальные услуги.