В Невинномысске директора УК подозревают в растрате денег жильцов

В Невинномысске возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего исполнительного директора управляющей компании, которого подозревают по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что мужчина не направил в ресурсоснабжающую организацию более 1 млн руб., которые жители многоквартирного дома заплатили за коммунальные услуги. Вместо выполнения своих административно-хозяйственных обязанностей он использовал эти деньги для собственных целей.

Константин Соловьев