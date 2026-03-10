В Пятигорске канатную дорогу закрыли на неделю

Администрация Пятигорской канатной дороги объявила о недельной паузе в работе объекта. С 10 по 17 марта 2026 года включительно подъёмник на гору Машук не принимает пассажиров. Специалисты проводят регламентные работы, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Такие остановки проходят ежегодно весной перед пиковым туристическим сезоном. Работники чистят и смазывают механизмы, тщательно проверяют все узлы, тросы и конструкции. Они также проводят ревизию оборудования, фиксируя реальное состояние деталей. В прошлые годы похожие техосмотры случались в апреле: например, в 2025 году канатка закрывалась с 1 по 14 апреля, а в 2024-м — до 26 апреля.

10 марта 2026 года, работы уже стартовали. Канатная дорога возобновит штатный график с 18 марта — с 9:00 до 21:00, как в летний период. Объект управляет АО «Управление канатными дорогами», и подобные меры обязательны по нормам Ростехнадзора для аттракционов повышенной опасности.

Пятигорская канатка — ключевой символ города-курорта. Ежедневно она перевозит сотни горожан и гостей, особенно в выходные. Закрытие на техобслуживание — штатная практика, как и у кисловодской канатки, которая в марте 2025-го тоже останавливалась на две недели. Администрация извиняется за неудобства и просит планировать прогулки заранее. В непогоду, например, из-за сильного ветра в ноябре 2024-го или декабре 2025-го, канатка уже приостанавливала работу досрочно.

В 2022 году канатка отметила 50-летие: ее спроектировал Вахтанг Лежава, и с тех пор она подняла миллионы туристов на вершину Машука, откуда открывается вид на Кавминводы. Посетители могут подняться на Машук пешком по тропам или на такси до верхней станции.

Станислав Маслаков