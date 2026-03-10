Главного инженера стройлаборатории на Ставрополье осудили за взятку в 1,2 млн рублей

Шпаковский райсуд судом Ставропольского края вынес приговор главному инженеру строительной лаборатории. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2024 году ГБУЗ СК «Курская районная больница» и коммерческая организация заключили контракт на проведение капитального ремонта. Установлено, что в мае 2025 года фигурант контролировал ход работ, являясь ответственным за их приемку. Он неоднократно требовал у подрядчика деньги за беспрепятственное принятие объекта и подтверждение перед заказчиком соответствия выполненных работ по заключенному контракту. Речь шла о сумме в 1,2 млн руб. Представитель компании согласился и сообщил о вымогательстве взятки сотрудникам УФСБ России по Ставропольскому краю. Фигуранта задержали при получении указанной суммы.

Суд приговорил обвиняемого к 9 годам 6 месяцам колонии. Также он выплатит штраф в размере сорокакратной суммы взятки, а именно 48 млн руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Мария Хоперская