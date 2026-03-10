Новым председателем Кизилюртовского райсуда стал Алибек Шахвеледов
Новым председателем Кизилюртовского районного суда Республики Дагестан на шестилетний срок избрали Алибека Шахвеледова. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 16 февраля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Алибеку Шахвеледову 44 года. В 2006 году стал главным специалистом юридического отдела администрации города Хасавюрта. В судебной системе его карьера началась в 2008 году с должности секретаря судебного заседания Хасавюртовского городского суда.
С 2010 года работал помощником судьи того же суда. В 2021 году господина Шахвеледова назначили судьей Сулейман-Стальского районного суда Республики Дагестан, где осуществлял полномочия до настоящего назначения.
.