Новым председателем Кизилюртовского райсуда стал Алибек Шахвеледов

Новым председателем Кизилюртовского районного суда Республики Дагестан на шестилетний срок избрали Алибека Шахвеледова. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алибеку Шахвеледову 44 года. В 2006 году стал главным специалистом юридического отдела администрации города Хасавюрта. В судебной системе его карьера началась в 2008 году с должности секретаря судебного заседания Хасавюртовского городского суда.

С 2010 года работал помощником судьи того же суда. В 2021 году господина Шахвеледова назначили судьей Сулейман-Стальского районного суда Республики Дагестан, где осуществлял полномочия до настоящего назначения.

.

Мария Хоперская