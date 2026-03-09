Генштаб Ирана пригрозил наказать США «за агрессию»

Генштаб Ирана выступил с заявлением после избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером республики. Генштаб пообещал, что вооруженные силы Ирана заставят США «пожалеть о своей агрессии».

В заявлении говорится, что под командованием аятоллы Моджтабы Хаменеи вооруженные силы Ирана «будут еще более могущественными и непоколебимыми». «Они заставят врагов исламской уммы, особенно Америку, пожалеть о своей агрессии, посягательствах и нападениях на мусульман и... иранский народ. Они будут сопротивляться и твердо стоять против заговоров врагов ислама и Ирана»,— отметили в Генштабе (цитата по Tasnim).

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Жертвами атаки также стали руководители иранского Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Сегодня Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны сына убитого Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи. Президент США Дональд Трамп недоволен этим решением. Он говорил, что должен лично участвовать в выборе нового лидера Ирана.

