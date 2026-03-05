Трамп заявил, что должен лично участвовать в выборе нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп считает, что он должен лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана. Об этом он заявил в интервью Axios. Господин Трамп назвал вероятным преемником убитого Али Хаменеи его сына — Моджтабу. Этот вариант американский президент считает неприемлемым.

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси Родригес в Венесуэле»,— сказал господин Трамп. Он подчеркнул, что новый верховный лидер Ирана не должен будет продолжать политику Али Хаменеи, иначе США в будущем придется вновь вступить в войну.

Али Хаменеи возглавлял Иран с 1989 года. Он погиб при ударах США и Израиля по его резиденции в Тегеране 28 февраля. Сейчас Совет экспертов — специальное собрание иранских священнослужителей — выбирает нового лидера страны. The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников назвала сына Али Хаменеи наиболее вероятным кандидатом. Вскоре после этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой иранский лидер, пришедший на смену Али Хаменеи, «станет безоговорочной мишенью для ликвидации».

