Иран подтвердил гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне

МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью четырех высокопоставленных военных чиновников. Ведомство подтвердило смерть главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, начальника Генштаба Абдольрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани.

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

«В своем послании министр иностранных дел ... Аббас Аракчи выразил соболезнования в связи с гибелью группы доблестных командиров и бойцов, сражавшихся за честь и безопасность нашего любимого Ирана»,— сказано в пресс-релизе иранского МИДа, опубликованном в Telegram.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. 1 марта погиб глава КСИР, новым командующим назначен Ахмад Вахиди.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

