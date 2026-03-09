Трамп словами «я недоволен» отреагировал на избрание нового лидера Ирана

Ведущий Fox News Брайан Килмид сообщил, что он поговорил с президентом США Дональдом Трампом после объявления Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером. По словам журналиста, господин Трамп сказал: «Я недоволен».

Дональд Трамп называл Моджтабу Хаменеи «легковесом» и говорил, что не примет кандидатуру, которая продолжит политику предыдущего лидера. По словам господина Трампа, такое назначение может привести к новой войне. Он настаивал на том, чтобы США участвовали в выборе верховного лидера Ирана.

Моджтабе Хаменеи 56 лет. Он стал третьим по счету верховным лидером Ирана. Президент страны Масуд Пезешкиан назвал его назначение шагом к укреплению национального единства. Али Хаменеи правил Ираном 37 лет. Он погиб при ударе ВВС Израиля по его резиденции в Тегеране 28 февраля. Ему было 86 лет.