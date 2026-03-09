Главные новости к утру 9 марта

Совет экспертов Ирана избрал нового верховного лидера страны. Страной будет руководить Моджтабу Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения США.

Администрация США раскритиковала удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре, сообщило Axios. Сенатор Линдси Грэм призвал Иерусалим быть осторожными в выборе целей.

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $111 за баррель впервые с июля 2022 года.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что исламская республика не ответственна за удар по Нахичевани.

США начали операцию против проиранских группировок в Ираке.