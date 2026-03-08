Трамп: новый лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения США

США должны одобрить кандидатуру нового верховного лидера Ирана перед его избранием, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В противном случае новый лидер «не продержится долго», добавил американский президент.

Президент США Дональд Трамп и министр войны Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них (властей Ирана.— “Ъ”) ядерного оружия»,— сказал господин Трамп в эфире ABC News.

Дональд Трамп допустил, что может утвердить на должность нового лидера Ирана человека, связанного с текущим режимом: «Я бы согласился. Есть множество людей, которые могли бы подойти».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. 8 марта Совет экспертов Ирана сообщил, что выборы нового лидера страны состоялись, и кандидатура определена. Его имя пока не раскрывается.

Iran International утверждал, что иранские власти уже выбрали на должность сына Али Хаменеи Моджтабу. Израиль объявил, что любой преемник Али Хаменеи станет законной военной целью еврейского государства.

