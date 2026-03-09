Axios: США оказались встревожены ударами Израиля по топливным складам в Иране

Администрация США была поражена масштабами ударов Израиля по иранским топливным складам 7 марта. По словам источников Axios, атака вышла далеко за рамки того, о чем Израиль уведомлял Соединенные Штаты заранее, и это привело к разногласиям между Вашингтоном и Иерусалимом.

В Белом доме полагают, что израильские удары могут привести к сплочению иранского общества вокруг правящего режима и спровоцировать рост цен на нефть. «Президенту (Дональду Трампу.— "Ъ") не нравится эта атака. Он хочет сохранить нефть, а не сжигать ее. Кроме того, это напоминает людям о росте цен на бензин»,— заявил советник главы Белого дома. «Мы не думаем, что это была хорошая идея»,— заявил изданию другой высокопоставленный американский чиновник.

Израильские источники Axios признали, что реакция США на эти удары была далека от одобрения. Израильский военный чиновник объяснил, что атака на объекты, которые, по данным Армии обороны страны, используются для снабжения военных структур, призваны заставить Иран прекратить атаки на израильскую гражданскую инфраструктуру.

В ответ на удары спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что если атаки на топливную инфраструктуру продолжатся, Тегеран примет ответные меры незамедлительно.