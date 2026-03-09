Цена нефти Brent поднялась выше $111 за баррель впервые с июля 2022 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае торгуется на отметке 108,92 (+17,51%) на лондонской бирже ICE по состоянию на 1:41 мск.

По данным на 01:15 мск, нефть торговалась на уровне $111,4 (+19,37%). Она превысила отметку в $111 за баррель впервые с 5 июля 2022 года.

Цены на нефть растут после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за конфликта было ограничено танкерное судоходство в Ормузском проливе — ключевом узле экспорта нефти, через который проходит от 15% до 20% мировых поставок энергоносителей. Вместе с тем операция сопровождается ударами по объектам нефтяной промышленности стран Ближнего Востока — к ним прибегают как США и Израиль, так и Иран, который атакует территории соседних государств с начала войны.

