Сенатор Грэм призвал Израиль бить по Ирану аккуратнее

Сенатор США Линдси Грэм призвал Израиль быть осторожными в выборе целей на территории Ирана и не уничтожать нефтяную инфраструктуру республики. Он заявил, что иранскому народу понадобится нефть после свержения «кровожадного режима аятоллы».

«Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую и лучшую жизнь»,— написал господин Грэм в соцсети X.

До этого Axios сообщило, что руководство США раскритиковало недавние атаки Израиля на нефтяную инфраструктуру Ирана. Белый дом не ожидал столь масштабных ударов, и, по словам источников, Дональд Трамп был недоволен ими: президент опасается, что это приведет к резкому удорожанию нефти.