США начали операцию против проиранских группировок в Ираке

За последние двадцать четыре часа моджахеды «Исламского сопротивления в Ираке» провели двадцать шесть операций против баз США, расположенных на Ближнем Востоке. Движение утверждает, что боевики применили против американских войск десятки БПЛА и ракет.

В воскресенье США заявили, что проводят ответные атаки против ополченцев, передает The Wall Street Journal. «Мы проводим операции в Ираке в рамках операции "Эпическая ярость", но это оборона американских войск, поскольку они подвергаются атакам со стороны проиранских группировок»,— заявил представитель Центрального командования США Тим Хокинс.

Иракские формирования с начала операции США и Израиля на Ближнем Востоке совершили десятки небольших операций в знак поддержки Ирана. До этого они нанесли удар по американской военной базе и консульству на севере Ирака, а также по объекту Госдепартамента в международном аэропорту Багдада. В субботу ракетами было обстреляно посольство США в Багдаде.

Несмотря на то, что большинство атак ополченцев наносят минимальный ущерб, по мнению аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, Пентагон может решиться открыть полноценный второй фронт, чтобы нанести тяжелый урон проиранским группировкам.