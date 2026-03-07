МИД России призвал Баку и Тегеран воздерживаться от непродуманных шагов

Представитель МИД России Мария Захарова в официальном заявлении ведомства призвала власти Азербайджана и Ирана воздерживаться от непродуманных шагов. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что же касается напряженности, возникшей между Азербайджаном и Ираном, то мы призываем обе стороны — наших стратегических партнеров — проявлять максимальное благоразумие, воздерживаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства», — указано в сообщении. В сложившейся напряженной обстановке необходимо тщательно проверять все обстоятельства любых событий, которые могут привести к еще большей эскалации, отметила Мария Захарова.

Российская сторона готова помогать в поиске путей «незамедлительного прекращения кровопролития в регионе» и содействовать возобновлению политико-дипломатического процесса, следует из заявления.

5 марта в Минобороны Азербайджана заявили, что Иран атаковал село Нахичевань четырьмя беспилотниками. Пострадали четыре сотрудника аэропорта. Иран отверг обвинения в запуске БПЛА в сторону республики. По словам иранских властей, дроны направил Израиль, чтобы обвинить в этом Тегеран. На следующий день Азербайджан объявил о полном выводе дипломатического персонала из Ирана, а также начал мобилизацию военных сил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баку и Ереван озаботились ситуацией вокруг Ирана».