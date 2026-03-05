Минобороны Азербайджана: Иран атаковал Нахичевань четырьмя дронами

Азербайджан был атакован четырьмя дронами со стороны Ирана, сообщило Минобороны Азербайджана. Там назвали неприемлемым опубликованное ранее заявление Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран, где ответственность за атаки возлагалась на Израиль. В ведомстве также указали, что Баку ждет от вооруженных сил Ирана признания факта атаки дронов на Нахичевань и извинений.

«С помощью технических средств установлено, что четыре беспилотника были направлены вооруженными силами Исламской Республики Иран для нанесения ударов в Нахичеваньском районе Азербайджана,— говорится в сообщении Минобороны,— один из которых был уничтожен азербайджанской армией, а остальные нацелены на гражданскую инфраструктуру, включая здание средней школы в учебное время».

В Минобороны призвали Иран «прекратить свое вопиющее отрицание, принести извинения за инцидент и наказать виновных соответствующими иранскими ведомствами».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил иранские атаки на инфраструктуру страны. Генпрокуратура Азербайджана также сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с атаками дронов в Нахичевани, которые пришлись на гражданскую инфраструктуру. В ходе предварительного следствия установлено, что один из дронов попал непосредственно в здание терминала аэропорта Нахичеванской Автономной Республики АР. Другой упал возле учебного заведения, расположенного в селе Шакарабад Бабекского района. В результате инцидента погибли четыре человека.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также руководители Минобороны Ирана, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Анастасия Домбицкая