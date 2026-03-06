Азербайджан объявил о полном выводе дипломатического корпуса из Ирана

Азербайджан принял решение о выводе дипломатического персонала из Ирана, работа уже ведется. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала, — сказал дипломат (цитата по »Интерфакс«). — Это распространяется как на посольство в Тегеране, так и на генконсульство в Тебризе».

Накануне азербайджанский город Нахичевань подвергся атаке БПЛА. Повреждения получил, в том числе, терминал международного аэропорта. Власти Азербайджана подтвердили сообщения о том, что дроны были запущены с иранской территории. Президент Алиев назвал произошедшее терактом.