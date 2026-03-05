Алиев назвал терактом налет БПЛА на Нахичевань

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал налет иранских беспилотников на Нахичевань «отвратительным террористическим актом». Он заявил, что причастных к ударам нужно немедленно привлечь к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Администрация президента Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Администрация президента Азербайджана

«Мы не смиримся с этим безосновательным террористическим актом, агрессией, совершенными против Азербайджана. Нашим вооруженным силам поручено подготовить и осуществить ответные меры»,— сказал господин Алиев на заседании Совета безопасности Азербайджана.

После инцидента с БПЛА в Азербайджане возбуждено уголовное дело, сообщила генпрокуратура республики в Telegram-канале. Согласно предварительному расследованию, один из беспилотников приземлился на территории Нахичеванского международного аэропорта, другой — рядом с учебным заведением в селе Шекерабад. Как утверждают в Генпрокуратуре, дроны были оснащены дистанционно управляемыми взрывными боеголовками.

При атаке пострадали четверо сотрудников аэропорта в Нахичеване. Им оказали медицинскую помощь, сейчас они продолжают лечение в больнице. «Инцидент нанес значительный ущерб гражданской инфраструктуре, а именно административному зданию Нахичеванского международного аэропорта и его работе»,— заявили в ведомстве. Гражданский самолет, выполнявший рейс 264 по маршруту Нахичевань — Баку, был вынужден вернуться в столицу Азербайджана из соображений безопасности.

В азербайджанском МИДе потребовали от Ирана предоставить в кратчайшие сроки объяснение, провести расследование и принять срочные меры для предотвращения подобных атак в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры, указано в заявлении ведомства. Посла Ирана в Азербайджане Моджтабу Демирчилу вызвали в МИД республики. Баку заявил ему решительный протест и передал соответствующую ноту.