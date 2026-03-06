Баку и Ереван озаботились ситуацией вокруг Ирана

Баку объявил о мобилизации военных сил. Это стало реакцией на попадание днем ранее иранского дрона в здание аэропорта и школы в азербайджанском городе Нахичевань. Тегеран причастность к инциденту отверг, заявив, что «прилет» БПЛА на территорию соседней страны стал делом рук Израиля. Ситуацией вокруг Ирана озаботились и в Армении: вечером 5 марта в стране, чей лидер Никол Пашинян ранее никак не комментировал происходящие на Ближнем Востоке события, созвал совещание Совета безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв беспилотника в аэропорту Нахичеваня, 5 марта

Фото: Social Media / Reuters Взрыв беспилотника в аэропорту Нахичеваня, 5 марта

Фото: Social Media / Reuters

Начало нынешнему обострению отношений Баку и Тегерана было положено 5 марта — утром этого дня, сообщило Минобороны Азербайджана, Иран запустил беспилотники в сторону Нахичеванской автономной республики — азербайджанского эксклава, расположенного в южной части Закавказья и граничащего с Исламской Республикой на юго-западе.

«Один из них был выведен из строя Азербайджанской армией, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий»,— заявило военное ведомство.

Один дрон упал рядом со школой в селе Шакарабад, а другой врезался в здание терминала международного аэропорта. В результате пострадали четыре человека, уточнили позднее в Минздраве Азербайджана.

Реакция на произошедшее последовала незамедлительно. МИД Азербайджана вызвал посла Ирана в Баку Моджтабу Демирчилу и вручил ему ноту протеста. Ведомство заявило о праве «на принятие соответствующих ответных мер».

Иранская сторона вскоре заявила, что никакого отношения к атаке не имеет. «Подробного рода шаг был предпринят израильским режимом для того, чтобы обвинили Исламскую Республику Иран»,— говорится в заявлении иранского Генштаба. Там отметили, что тем самым Израиль стремится «испортить отношения между исламскими странами».

Но эти аргументы Ирана азербайджанского лидера не убедили. Вечером четверга Ильхам Алиев созвал экстренное заседание Совета безопасности, в ходе которого назвал произошедшее «отвратительным террористическим актом» и потребовал от иранских властей дать разъяснения, принести извинения и привлечь виновных в уголовной ответственности.

Ильхам Алиев рассказал, что утром 5 марта по просьбе иранских властей согласился помочь с эвакуацией посольства Ирана в Ливане.

«И взамен нанести по Нахичевани такой грязный, подлый и трусливый удар?! Это пятно никогда не сотрется с их уродливых лиц. Поэтому по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры. Наши вооруженные силы — Минобороны, Госпогранслужба, все остальные подразделения сил специального назначения — приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции»,— заключил азербайджанский лидер.

Утром 6 марта Минобороны Азербайджана объяснило, что подразумевается под «мобилизацией номер один»: призыв находящихся в запасе военнослужащих, вооруженные силы страны находятся в полной боевой готовности, воинские части выводят «на боевые позиции или в заранее определенные районы назначения». «Меры направлены на обеспечение оперативной готовности армии и возможность быстро реагировать на возможные угрозы»,— пояснило военное ведомство.

В качестве ответной меры Азербайджан также временно закрыл воздушное пространство на юге страны (где проходит граница с Ираном) и временно запретил въезд следующим из Ирана грузовым автомобилям.

Негодованием по поводу произошедшего Ильхам Алиев поделился, в частности, в телефонном разговоре с президентом Турцией Реджепом Тайипом Эрдоганом, который осудил атаку по Нахичевани. К слову, похожий инцидент 4 марта произошел и с Турцией: турецкое Минобороны сообщило, что сбило в воздушном пространстве страны иранскую баллистическую ракету. Анкара тогда пообещала, что на «любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права», однако помимо контактов по дипломатическим каналам никакой реакции не последовало.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое затронуло теперь и Южный Кавказ, вынудило и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который с начала операции США и Израиля в Иране никак не комментировал ситуацию вокруг Ирана, созвать вечером 5 марта закрытое заседание Совбеза.

А на фоне последних событий министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов созвонились и «отметили важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, подчеркнув значимость обеспечения стабильности и безопасности».

Лусине Баласян