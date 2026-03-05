Иран опроверг удары БПЛА по Азербайджану

Главное командование вооруженных сил Ирана опровергло запуск беспилотников в сторону Азербайджана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Исламская Республика… опровергает запуск дрона вооруженными силами в сторону Азербайджанской Республики»,— указано в заявлении. В командовании добавили, что дроны были направлены израильской стороной, чтобы обвинить в этом Тегеран.

5 марта в азербайджанском городе Нахичевани упали несколько беспилотников. В Минобороны республики считают, что они принадлежат Ирану. Министерство начало готовить ответные меры для защиты суверенитета страны.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам, которые расположены в странах Персидского залива.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».