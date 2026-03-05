Гражданина Румынии осудили на 15 лет за передачу данных о ПВО в Сочи

Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину Румынии Адриану-Давиду Керчо, которого признали виновным в совершении преступления, связанного со шпионажем. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина в ходе оперативной работы. Специалисты установили, что подсудимый поддерживал контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2024 года гражданин Румынии самостоятельно вышел на связь с сотрудником украинской военной разведки. В переписке он сообщил, что не поддерживает политику Российской Федерации, в том числе связанную с проведением специальной военной операции, и выразил готовность оказать содействие противнику.

В ходе общения представитель украинской стороны предложил ему содействие в безопасном выезде с территории России. Взамен иностранцу предложили собрать и передать сведения о российских военных объектах. Фигурант согласился на эти условия и приступил к выполнению задания.

Следствие установило, что 12 ноября 2024 года мужчина использовал квадрокоптер для сбора информации о системе противовоздушной обороны, расположенной на территории Сочи. После этого он передал через мессенджер географические координаты объекта и дополнительные сведения представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Суд установил, что подсудимый осознавал характер передаваемых сведений и понимал возможные последствия своих действий. В материалах дела отмечается, что переданная информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации и привести к потерям среди личного состава и военной техники.

Изучив представленные доказательства и доводы сторон, суд признал Адриана-Давида Керчо виновным в шпионаже. В качестве наказания ему назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что вынесенный приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Мария Удовик