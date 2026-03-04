Главные новости за 4 марта: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел

Главу управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) воронежской администрации Руслана Карасалихова задержали за превышение полномочий. По версии следствия, в период с января по март этого года подозреваемый, действуя в интересах своего знакомого предпринимателя, дал заведомо незаконное указание второму участнику аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в городе Воронеже отказаться от фактического участия в конкурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГК Хамина перечислила в бюджет Воронежской области 1,4 млрд руб. в 2025 году. Годом ранее группа заплатила 1,1 млрд руб. налогов. Прогнозируемый объем отчислений в 2026 году составит 1,8 млрд руб., а в 2027-м — 2,2 млрд руб.

Белгородская ГК «Агро-Белогорье» приступила к ликвидации своей краснодарской структуры — ООО «Агро-Белогорье Краснодар». Причины такого решения пока не раскрываются. При этом в 2024 году выручка общества составила 862 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

ВЭБ.РФ направил Липецку 422 млн руб. на обновление трамвайной сети. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта составляет 14,5 млрд руб., из которых 9,3 млрд предоставил ВЭБ.РФ. Планируется отремонтировать 40,8 км существующих путей и проложить 5,2 км новых, а также модернизировать депо и контактную сеть.

Председатель городского собрания Курска Владимир Токарев подал заявления об отставке по собственному желанию и о приостановке своего членства в «Единой России» (ЕР). Решению предшествовала критика господина Токарева со стороны губернатора Александра Хинштейна по поводу того, что его супруга является совладелицей фирмы, занимающейся уборкой Курска от снега и незаконным строительством на берегу реки.

ФНС хочет обанкротить орловского производителя алкоголя ООО «Мценская крепость» из-за долга в 63 млн руб. Детали возникновения требований не раскрываются. Заявление пока не принято к производству. По собственным данным, «Мценская крепость» производит водку под брендами «Легенда Кремля» и «Кремлевка», виски «Верный союзник», а также джин «Орцинус».

Егор Якимов