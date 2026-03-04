Владимир Токарев покидает пост спикера горсобрания Курска

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что председатель городского собрания областного центра Владимир Токарев подал заявления об отставке по собственному желанию и о приостановке своего членства в «Единой России» (ЕР).

Фото: vk.com / tokarev_kgs Фото: vk.com / tokarev_kgs

«Эти действия, однако, не снимают множества вопросов, которые возникли к Токареву и были озвучены мной на последнем заседании правительства Курской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале, напомнив, что тогда он объявил о плане направить обращение в ЕР о необходимости вывода спикера из партии и лишении поста. Причиной этого стал тот факт, что супруга господина Токарева является совладелицей фирмы, занимающейся уборкой Курска от снега и незаконным строительством на берегу реки.

Правительство Курской области уже направило в прокуратуру и Росприроднадзор информацию о застройке прибрежной зоны Сейма, а также о контрактах на уборку Курска, которые много лет заключаются с «семейной» фирмой Токаревых. Александр Хинштейн подчеркнул, что будет держать ситуацию на контроле.

Владимир Токарев возглавляет горсобрание Курска с 2022 года. Он входил в состав пяти последних созывов парламента.

Владимир Зоркий