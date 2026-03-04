ФНС хочет обанкротить орловского производителя алкоголя из-за долга в 63 млн

В Арбитражный суд Орловской области поступил банкротный иск от регионального УФНС к местному производителю алкоголя ООО «Мценская крепость». Сумма требований налоговиков составляет 63 млн руб. Детали их возникновения не раскрываются. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее ФНС не предъявляла судебных исков к компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, в отношении «Мценской крепости» открыто семь исполнительных производств на общую сумму 66 млн руб. Остаток задолженности составляет 59 млн руб. Также у компании на 10 ноября 2025 года имелся долг перед налоговой на 34 млн руб.

По собственным данным, «Мценская крепость» производит водку под брендами «Легенда Кремля» и «Кремлевка», виски «Верный союзник», а также джин «Орцинус». Также компания владеет пивоварней, которая выпускает сидры «Ла кокетт» и «Окей Лэдис», «Тру Голди».

ООО «Мценская крепость» зарегистрировано в Мценском районе Орловской области в 2019 году. Основной вид деятельности — производство крепких алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина и ликеров. Уставный капитал — 175,8 млн руб. Контролирует компанию Оксана Ткачева. В 2024 году выручка общества составила 162 млн руб., чистый убыток — 234 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год пока не публиковались.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские налоговики хотят обанкротить местного производителя пива «Райт».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Пивоварне перекрывают краны».

Егор Якимов