«Агро-Белогорье» ликвидирует краснодарскую структуру с оборотом почти в 1 млрд

Белгородская ГК «Агро-Белогорье» приступила к ликвидации своей краснодарской структуры — ООО «Агро-Белогорье Краснодар». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Дочерняя структура холдинга была зарегистрирована в Краснодаре в 2012 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2024 году выручка общества составила 862 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год пока не публиковались.

«Ъ-Черноземье» направил запрос в ГК «Агро-Белогорье» с целью выяснить причины решения о ликвидации краснодарской «дочки». На момент публикации ответа не поступало.

Основные активы «Агро-Белогорья» расположены в Белгородской области. В состав компании входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. В ноябре 2024 года ГК перешла под контроль ГК «Русагро» Владимира Мошковича.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Торговый дом Агро-Белогорье» по итогам 2025 года снизило чистую прибыль при сохранении объема выручки на уровне предыдущего года. Выручка компании составила 35 млрд руб., что соответствует показателю 2024 года (снижение на 1%). При этом чистая прибыль сократилась на 69% — до 22 млн руб. против 73 млн руб. годом ранее.

В начале февраля основателю холдинга «Русагро» (активы в Черноземье, головное юрлицо зарегистрировано в Белгородской области) Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору группы компаний Максиму Басову предъявлено новое обвинение — в легализации 86 млрд руб. Уголовное дело изначально включало обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Егор Якимов