Циклонический вихрь принесет в Петербург мокрый снег и гололедицу 4 марта

В среду, 4 марта, погоду в Петербурге определит юго-западная периферия циклонического вихря, который выходит в районы Карелии. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Леуса, в городе будет стоять облачная погода. Ближе к вечеру начнутся осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами ожидается гололедица.

Столбики термометров покажут 1-3 градуса, в Ленобласти — от 0 до 5 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Андрей Маркелов