Главные новости за 3 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Врио начальника ГУ МВД по Воронежской области назначен генерал-майор юстиции Антон Решетов, который занимает должность замруководителя — начальника главного следственного управления. Господину Решетову 41 год, он родился в Челябинской области. В апреле 2024 года был назначен замначальника воронежского главка МВД.

В 2025 году региональный суд в Воронежской области рассмотрел четыре дела о государственной измене, первый приговор вынесен в феврале: одному из осужденных дали 18 лет, двум другим — по 14 лет. В апреле воронежец получил за госизмену 19 лет, в июле еще одного приговорили к 17 годам. В августе другому жителю региона дали 15 лет. Большую часть наказания эти люди проведут в колонии строгого режима. Также облсуд вынес пять приговоров — о реабилитации нацизма (пятеро фигурантов), два — о разглашении гостайны (трое) и один — о содействии терроризму (один).

Сбербанк победил в аукционе на право открыть министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области кредитную линию с лимитом 5 млрд руб. В ходе торгов банк снизил начальную цену контракта за эти услуги с 1,9 млрд до 1,7 млрд руб. Средства направят на покрытие дефицита бюджета и погашение имеющихся долгов.

Правительство РФ выделит 170 млн руб. на компенсацию затрат, которые понесли ресурсоснабжающие организации в приграничных районах Курской области. Деньги направят 23 компаниям на возмещение убытков, возникших с июня по декабрь 2025 года.

Задонский районный суд Липецкой области удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании с местного ООО «Москва на Дону» (принадлежит ритейлеру «Магнит») 142,3 млн руб. за ущерб рекам Дон и Воронеж. Эти средства станут компенсацией за утрату «рыбопродуктивности» водоемов.

В Орловской области в частном промышленном технопарке компании «Три точки технологии» Антона Жукова, расположенном в ОЭЗ, запускают производство мотоциклов и скутеров. Первая партия транспорта должна выйти с конвейера уже в марте.

В Тамбове продается инженерно-строительный холдинг полного цикла — ОАО «Тамбовводтранс — за 450 млн руб. Как сообщил «Ъ-Черноземье» представитель продавца, владелец бизнеса планирует перейти в «более спокойный сектор» и сосредоточиться на другом инвестиционном проекте. В состав имущества входит земельный участок площадью 15,1 тыс. кв. м, находящийся в собственности. На нем расположены двухэтажный офис площадью 1 169 кв. м, проходная, здание для обслуживающего персонала, теплые склады и гаражные боксы с 70 единицами техники.

Анна Швечикова