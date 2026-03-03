Производство мотоциклов запускают в Орловской области

В частном промышленном технопарке компании «Три точки технологии» Антона Жукова, расположенном в ОЭЗ «Орел», запускают производство мотоциклов и скутеров. Первая партия двухколесного транспорта должна выйти с конвейера уже в марте. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Шевченко Фото: Анатолий Шевченко

По данным Rusprofile, 9 февраля в Орле было зарегистрировано ООО «Три точки мотозавод». Основной вид деятельности компании — производство мотоциклов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Дмитрий Филатов. Он же руководит орловскими ООО «Три точки технологии» и ООО «Три точки мануфактуринг», а также московским ООО «Три точки тюнинг». Все эти компании принадлежат столичному ООО «Три точки», которое контролирует Антон Жуков.

Соглашение о создании технопарка «Три точки технологии» было подписано на заседании координационного совета по промышленности региона в октябре 2025 года. Площадь нового производственного комплекса составит порядка 5 тыс. кв. м, он расположится на земельном участке в 20 га, рядом с уже действующим заводом по производству телематики.

Объем инвестиций оценивается в 888 млн руб. В конце года стало известно, что власти региона направят на создание парка 437,5 млн руб. Большую часть субсидии — 350 млн руб. — составят средства федерального бюджета, оставшиеся выделят из областного.

Алина Морозова