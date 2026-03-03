Воронежский облсуд рассмотрел четыре уголовных дела о госизмене за год

В 2025 году Воронежский областной суд завершил рассмотрение 12 уголовных дел государственной важности с вынесением обвинительных приговоров. Об этом сообщила его председатель Виктория Калюжная на совещании судов общей юрисдикции региона.

В частности, рассмотрены четыре дела о госизмене (шестеро фигурантов), пять — о реабилитации нацизма (пятеро), два — о разглашении государственной тайны (трое) и одно — о содействии терроризму (один фигурант).

Всего за год судьи Воронежской области рассмотрели 386,7 тыс. дел различных категорий. Из них 6,8 тыс. уголовных дел — в первой инстанции, еще 2,6 тыс. — в апелляции. Также в перечне 303,1 тыс. гражданских и административных производств, рассмотренных впервые, и 7,8 тыс. — в апелляционном порядке. Кроме того, суды приняли решения по 66,4 тыс. дел об административных правонарушениях. Общее количество рассмотренных материалов составило 161,8 тыс.

Первый в 2025 году приговор за госизмену Воронежский облсуд вынес в феврале. Тогда одному из фигурантов дали 18 лет, двум другим — по 14 лет. В апреле воронежец получил за госизмену 19 лет лишения свободы, в июле другого жителя региона приговорили к 17 годам лишения свободы. В августе очередного фигуранта приговорили к 15 годам. Все осужденные проведут большую часть наказания в колонии строгого режима.

Кабира Гасанова