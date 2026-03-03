Липецкую структуру «Магнита» оштрафовали на 142 млн за ущерб рекам Дон и Воронеж

Задонский районный суд Липецкой области удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании с местного ООО «Москва на Дону» (принадлежит ритейлеру «Магнит») 142,3 млн руб. за ущерб рекам Дон и Воронеж. Эти средства станут компенсацией за утрату «рыбопродуктивности» водоемов. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорные органы установили, что компания на протяжении нескольких месяцев нелегально забирала воду из рек для производственных нужд, игнорируя требования по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

За систематические нарушения компания также привлекалась к административной ответственности. По постановлению прокурора территориальное управление Росрыболовства назначило «Москве на Дону» штрафы в размере 100 тыс. и 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ соответственно).

Кроме того, директору компании было внесено представление, после рассмотрения которого нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Москва на Дону» зарегистрировано в апреле 2006 года в селе Конь-Колодезь Липецкой области для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Иван Осипов. Учредителем является ООО «Магнит агрофермер», которое контролируется основным юрлицом «Магнита» АО «Тандер», 1% — ООО «Магнит интенс». Выручка ООО «Москва на Дону» в 2024 году составила 154 млн руб., прибыль — 9,6 млн руб.

Редакция «Ъ-Черноземье» направила запрос в пресс-службу «Магнита», чтобы прояснить позицию компании. Там не смогли оперативно ответить.

Кабира Гасанова